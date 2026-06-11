La Cgil esprime preoccupazione per il futuro di Monte dei Paschi, con oltre 3.000 lavoratori coinvolti tra Siena e Firenze. La confederazione chiede che il nuovo assetto dell’istituto consideri la sostenibilità economica, la tutela dell’occupazione e la presenza sul territorio, ma non fornisce dettagli su possibili piani o decisioni in corso. La preoccupazione riguarda principalmente le ricadute occupazionali e territoriali legate a eventuali cambiamenti nella gestione o nelle strategie dell’istituto.

Firenze, 11 giugno 2026 – «Ci auguriamo che chi guiderà il futuro assetto di Monte dei Paschi tenga insieme sostenibilità economica, tutela dell’occupazione e presenza sul territorio. Dietro questa partita non ci sono soltanto marchi e bilanci. Ci sono oltre 3.000 lavoratori tra Siena e Firenze, centinaia di addetti dell’indotto e una parte importante dell’economia toscana. È da qui che bisogna partire». Yuri Domenici, segretario generale dei bancari e assicurativi della Fisac Cgil Firenze e provincia, guarda con preoccupazione agli scenari che si stanno delineando attorno al futuro di Monte dei Paschi di Siena. Le indiscrezioni delle ultime ore, che vedono coinvolti Intesa Sanpaolo, Unipol e Bper Banca, mentre sullo sfondo resta anche l’ipotesi Banco Bpm, stanno alimentando interrogativi tra lavoratori, sindacati e territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Mps, il futuro preoccupa la Cgil: “In gioco oltre 3mila lavoratori tra Siena e Firenze”

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