Crisi per oltre 7.000 lavoratori preoccupa il costo dell’energia

Oltre 7.000 lavoratori sono coinvolti in una recente crisi legata ai rincari energetici, che sta generando preoccupazione tra le imprese e i dipendenti. Secondo fonti ufficiali, è urgente intervenire con investimenti e politiche industriali da parte delle istituzioni nazionali e europee. Nel prossimo biennio, si prevede che i costi dell’energia, delle materie prime e l’accesso al credito continueranno a influenzare negativamente il settore industriale.

“Servono urgentemente investimenti e politiche industriali da Governo e Europa. Inoltre, dato l’attuale scenario internazionale, nel 2026 peseranno sempre più i costi dell’energia, delle materie prime e l’accesso al credito”. Per Emanuele Fantini, Segretario Generale della FIM CISL di Bergamo, la condizione del settore metalmeccanico della provincia necessita di particolare attenzione, anche se in linea ripresa rispetto a periodi precedenti. Più di 7 mila metalmeccanici bergamaschi sui 57 mila occupati nell’industria del nostro territorio sono stati coinvolti da situazioni di crisi nel secondo semestre 2025. Nello stesso periodo, la richiesta di cassa integrazione ordinaria per carenza di ordini e quella straordinaria sono cresciute e in parte proseguono anche adesso.🔗 Leggi su Bergamonews.it Bloomberg Strategist Mike McGlone: The Reason Why I Expect a Total Collapse Soon Notizie correlate Rimini: 125.000 mq di energia, 1.000 brand e il futuro dell’idrogenoLa capitale della transizione energetica è oggi Rimini, dove dal 4 al 6 marzo 2026 si svolge KEY – The Energy Transition Expo. Leggi anche: Crisi Friuli: 7.000 lavoratori a rischio, metalmeccanica Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Smart working, la crisi energetica riapre le porte di casa; L'Interesse nazionale italiano nella crisi Iran-USA; Blog | Crollo dei mercati dopo il discorso di Trump alla nazione: forse per noi è ora di rinegoziare le alleanze; Gaza, UNESCO mobilita 5,7 milioni di dollari per cultura, scuola e informazione. Crisi per oltre 7.000 lavoratori, preoccupa il costo dell’energiaL'indagine della FIM CISL sulla situazione del metalmeccanico in provincia. Fantini: Servono investimenti e politiche industriali ... bergamonews.it Iran, economia lombarda in allerta: energia e filiere sotto pressione. Oltre 7 miliardi di interscambio in giocoLa nuova escalation militare tra Israele e Iran nel Golfo Persico preoccupa il sistema industriale lombardo. La prima conseguenza temuta dalle imprese riguarda il costo dell’energia, considerato da ... affaritaliani.it F1 2026, le ripercussioni della crisi in Medio Oriente: "Non avere due GP farà male a tutti" #F1 #Formula1 x.com La crisi nello stretto di Hormuz minaccia la fornitura globale di elio, essenziale per chip e IA, con possibili rincari e ritardi tecnologici globali. https://tech.everyeye.it/notizie/crisi-iran-pu-davvero-fermare-produzione-gadget-elettronici-870419.htmlutm_mediu - facebook.com facebook