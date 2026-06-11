Oggi presso l'hotel spa ‘Duca di Montefeltro’ a Pennabilli (Rimini) si svolgeranno accertamenti legati a una morte avvenuta in una vasca. Sono in corso verifiche sulla piscina e sulla sicurezza dell’impianto. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire quanto accaduto.

Nella giornata di oggi nell’hotel spa ‘Duca di Montefeltro’ di Pennabilli (Rimini) sarà eseguito l’accertamento tecnico (che non è irripetibile), per stabilire le modalità di funzionamento della vasca idromassaggi in cui durante le festività pasquali ha perso la vita, per annegamento, il piccolo Matteo Brandimarti, dodicenne di San Benedetto che era in vacanza nella struttura insieme ai suoi familiari. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Rimini, da parte del pubblico ministero Rosanna Prola. Il Consulente Tecnico, già nominato dalla difesa dell’indagato Andrea Ridolfi è stato invitato a presenziare agli accertamenti tecnici. Nella giornata di ieri è stato disposto il riempimento della vasca su cui oggi avverranno le misurazioni del flusso dell’acqua e in seguito anche sul funzionamento delle pompe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte nella vasca, accertamenti sulla piscina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Risucchiato dalla vasca idromassaggio nella spa, Matteo Brandimarti morto a 12 anni

Notizie e thread social correlati

Morto nella vasca, accertamenti sulla piscinaNella giornata di oggi, presso l’hotel spa ‘Duca di Montefeltro’ a Pennabilli, sono in programma accertamenti sulla piscina.

Da fascicolo contro ignoti a tre indagati: svolta sulla morte del piccolo Matteo, rimasto incastrato nella vasca idromassaggioNelle ultime ore, le indagini sulla morte del bambino di San Benedetto del Tronto hanno portato alla iscrizione nel registro degli indagati di tre...

Temi più discussi: Morto nella vasca, accertamenti sulla piscina; San Benedetto, sopralluogo a Pennabilli della super perita Prola nella vasca della spa dove è annegato il piccolo Matteo; La premier Giorgia Meloni scrive alla mamma del piccolo Matteo risucchiato dal bocchettone dell'idromassaggio; Bimbo di 4 anni investito da un’auto: elitrasportato d’urgenza in ospedale.

Morto nella vasca, accertamenti sulla piscinaLa procura di Rimini ha disposto i rilievi tecnici nell’impianto di Pennabilli in cui ha perso la vita il 12enne Matteo Brandimarti ... msn.com

Tragedia spa, nuovo accertamento nella vasca idromassaggioSAN BENEDETTO DEL TRONTO - A distanza di un mese dal sopralluogo avvenuto nella spa dell’hotel di Pennabili dove ha trovato la morte il piccolo Matteo Brandimarti, è stato fissato un nuovo accertament ... veratv.it