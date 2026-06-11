Nella giornata di oggi, presso l’hotel spa ‘Duca di Montefeltro’ a Pennabilli, sono in programma accertamenti sulla piscina. Un uomo è stato trovato morto nella vasca dell’hotel, e sono in corso verifiche per chiarire le cause del decesso. La polizia ha avviato le indagini e sta esaminando le condizioni della piscina e eventuali elementi utili per ricostruire quanto accaduto.

Nella giornata di oggi nell’hotel spa ‘Duca di Montefeltro’ di Pennabilli sarà eseguito l’accertamento tecnico (che non è irripetibile), per stabilire le modalità di funzionamento della vasca idromassaggi in cui durante le festività pasquali ha perso la vita, per annegamento, il piccolo Matteo Brandimarti, dodicenne di San Benedetto del Tronto che era in vacanza nella struttura insieme ai suoi familiari. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Rimini, da parte del pubblico ministero Rosanna Prola. Il consulente tecnico, già nominato dalla difesa dell’indagato Andrea Ridolfi, è stato invitato a presenziare agli accertamenti tecnici. Nella giornata di ieri è stato disposto il riempimento della vasca su cui oggi avverranno le misurazioni del flusso dell’acqua e in seguito anche sul funzionamento delle pompe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto nella vasca, accertamenti sulla piscina

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Risucchiato dalla vasca idromassaggio nella spa, Matteo Brandimarti morto a 12 anni

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