Da fascicolo contro ignoti a tre indagati | svolta sulla morte del piccolo Matteo rimasto incastrato nella vasca idromassaggio

Nelle ultime ore, le indagini sulla morte del bambino di San Benedetto del Tronto hanno portato alla iscrizione nel registro degli indagati di tre persone. In precedenza, il procedimento era aperto con accuse contro ignoti, ma ora si è passati a un fascicolo con soggetti specifici coinvolti. La vicenda riguarda un incidente che si è verificato all’interno di una vasca idromassaggio, causando la tragica perdita di vita del ragazzo.

SAN BENEDETTO - Svolta nell’inchiesta sulla morte del piccolo Matteo Brandimarti, il ragazzino di San Benedetto del Tronto deceduto dopo il tragico incidente avvenuto nella vasca per idromassaggio di una struttura alberghiera di Pennabilli. La Procura di Rimini ha infatti iscritto tre persone nel registro degli indagati, trasformando il fascicolo da procedimento contro ignoti a indagine per omicidio colposo. La svolta dopo l’ascolto dei testimoni La decisione è arrivata dopo che gli inquirenti hanno ascoltato i testimoni presenti al momento della tragedia e acquisito i primi elementi investigativi. Alla luce delle testimonianze raccolte, la Procura ha deciso di procedere nei confronti di tre persone legate alla struttura alberghiera dove si è consumato il dramma.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Da fascicolo contro ignoti a tre indagati: svolta sulla morte del piccolo Matteo, rimasto incastrato nella vasca idromassaggio Tragedia in hotel a Rimini: morte cerebrale per il 12enne rimasto incastrato nella vasca idromassaggioLa tragedia a Pennabilli: dichiarata la morte cerebrale Si sono spente le speranze per il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto,... Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di PasquaNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a...