In aula è stato mostrato un video in 3D che ricostruisce le possibili circostanze della morte di una donna, ipotizzando che sia stata strangolata dal marito su una chaise-longue. La ricostruzione è stata proiettata davanti alla Corte d’Assise, presieduta dal giudice Fabio Cosentino.

Una delle ipotesi emerse in aula è che Daniela sia stata strangolata dal marito su una chaise-longue: è quanto si vede nella ricostruzione in 3D del possibile omicidio, con il filmato che ieri è stato proiettato davanti alla Corte d’Assise, presieduta dal giudice Fabio Cosentino. Magri, 64 anni, è accusato dell’omicidio della moglie, Daniela Gaiani, 58 anni, trovata morta il 5 settembre 2021 in un letto nella loro casa di Castello d’Argile, nel Bolognese. Difeso dall’avvocato Ermanno Corso, è a piede libero e si è sempre dichiarato innocente. Il video con la ricostruzione del possibile omicidio è stato realizzato dal consulente della Procura, Ivan Paduano, ingegnere forense specializzato in ricostruzioni animate di eventi infortunistici, scene del crimine e cold case. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte di Daniela, il video 3D: "Strozzata sulla poltrona"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ideologia neonazista, armi stampate in 3D e minacce di morte: arrestato un 17enne, tradito da una chat su Telegram – Il videoUn diciassettenne è stato arrestato dopo essere stato scoperto coinvolto in attività legate all’ideologia neonazista, armi stampate in 3D e minacce...

Delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: “Per un anno si è giocato sulla vita e sulla morte di Chiara” | VIDEODopo 19 anni, Marco Poggi ha parlato pubblicamente della morte della sorella Chiara, in un’intervista trasmessa su Rete 4.

Temi più discussi: Caso Daniela Ruggi, ritrovato il telefono nel luogo dove c'erano i resti; Dal cellulare trovato accanto alle ossa nella torre le risposte sulla morte di Daniela Ruggi; Il mistero della morte di Daniela Ruggi; Morte di Daniela, il video 3D: Strozzata sulla poltrona.

Dal cellulare trovato accanto alle ossa nella torre le risposte sulla morte di #DanielaRuggi x.com

A causa della morte della madre: Gli esseri umani allevano cuccioli di lupo con il biberon reddit

Morte di Daniela Ruggi, e se non fosse stata uccisa? La svolta col ritrovamento del cellularePossibile svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa nel 2024 da Vitriola di Montefiorino e i cui resti sono stati ritrovati in una torre medievale in disuso qualche giorn ... notizie.it

Il mistero della morte di Daniela RuggiSi indaga per omicidio, ma tutte le ipotesi restano aperte. Difficile che dal ritrovamento del telefono possano emergere nuovi elementi ... rainews.it