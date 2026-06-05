Dopo 19 anni, Marco Poggi ha parlato pubblicamente della morte della sorella Chiara, in un’intervista trasmessa su Rete 4. Ha affermato che nel corso di un anno si è giocato con la vita e la morte di Chiara. Questa è la prima dichiarazione del fratello da quando si è verificato il delitto di Garlasco. La conversazione è andata in onda venerdì 5 giugno durante la trasmissione Quarto Grado.

Per la prima volta dopo 19 anni dal delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio e parla della sorella Chiara in un’intervista esclusiva a Quarto Grado, in onda nella serata di venerdì 5 giugno su Rete 4. “Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara” ha dichiarato il fratello della vittima. E ancora: “Mi son sempre creato una bolla . si è detto di tutto in quest’anno, si è detto di tutto .. si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara .. essere accusato di essere coinvolto nell’omicidio di Chiara .. chi indagava poteva benissimo smorzare alcune piste”. Marco Poggi, quindi, aggiunge: “Le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle che riguardano Chiara e il voler rovinare un po’ il suo ricordo”. 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Tpi.it - Delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: “Per un anno si è giocato sulla vita e sulla morte di Chiara” | VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marco Poggi rompe il silenzio: «Essere coinvolto nell'omicidio di Chiara mi ha fatto male»

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Marco Poggi rompe il silenzio: “Ho sempre cercato di stare in una bolla. Parlo perché per un anno si è giocato sulla vita e sulla morte di Chiara”

Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni: “Si è giocato su Chiara, essere coinvolto mi ha fatto male” - VIDEODopo 19 anni, un uomo di 38 anni ha parlato per la prima volta riguardo al delitto di Garlasco, affermando che la vicenda si è concentrata su Chiara...

Temi più discussi: Garlasco, Marco Poggi parla a Quarto Grado 19 anni dopo il delitto: Si è giocato sulla morte di Chiara; Garlasco, Marco Poggi dopo 19 anni parla a Quarto grado; Delitto di Garlasco, l’intercettazione choc di mamma Poggi: A Marco ho chiesto del filmato; Marco Poggi in tv: Hanno rovinato l'immagine di Chiara. Il fratello della 27enne rompe il silenzio a 19 anni dal delitto di Garlasco.

Marco Poggi in tv: Hanno rovinato l'immagine di Chiara. Il fratello della 27enne rompe il silenzio a 19 anni dal delitto di Garlasco. Il fratello di Chiara Poggi ha parlato ai microfoni di @QuartoGrado, che ha lanciato un'anteprima: Essere accusato di essere c x.com

Delitto di Garlasco: Svolta su Sempio e possibile revisione per Stasi. Ma cosa dicono davvero gli atti? Ne abbiamo parlato con l'Avv. Cataliotti. reddit

Delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: Hanno rovinato l'immagine di ChiaraLeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: Hanno rovinato l'immagine di Chiara ... tg24.sky.it

Delitto Garlasco, Marco Poggi parla dopo 19 anni: Si è giocato sulla vita e la morte di ChiaraA Quarto Grado l'intervista a Marco Poggi riaccende l’attenzione sul delitto di Garlasco. Questa sera in onda il servizio completo. notizie.it