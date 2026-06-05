Delitto di Garlasco Marco Poggi rompe il silenzio | Per un anno si è giocato sulla vita e sulla morte di Chiara | VIDEO

Da tpi.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo 19 anni, Marco Poggi ha parlato pubblicamente della morte della sorella Chiara, in un’intervista trasmessa su Rete 4. Ha affermato che nel corso di un anno si è giocato con la vita e la morte di Chiara. Questa è la prima dichiarazione del fratello da quando si è verificato il delitto di Garlasco. La conversazione è andata in onda venerdì 5 giugno durante la trasmissione Quarto Grado.

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Per la prima volta dopo 19 anni dal delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio e parla della sorella Chiara in un’intervista esclusiva a Quarto Grado, in onda nella serata di venerdì 5 giugno su Rete 4. “Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara” ha dichiarato il fratello della vittima. E ancora: “Mi son sempre creato una bolla . si è detto di tutto in quest’anno, si è detto di tutto .. si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara .. essere accusato di essere coinvolto nell’omicidio di Chiara .. chi indagava poteva benissimo smorzare alcune piste”. Marco Poggi, quindi, aggiunge: “Le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle che riguardano Chiara e il voler rovinare un po’ il suo ricordo”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Marco Poggi rompe il silenzio: «Essere coinvolto nell'omicidio di Chiara mi ha fatto male»

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