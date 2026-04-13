Ideologia neonazista armi stampate in 3D e minacce di morte | arrestato un 17enne tradito da una chat su Telegram – Il video

Un diciassettenne è stato arrestato dopo essere stato scoperto coinvolto in attività legate all’ideologia neonazista, armi stampate in 3D e minacce di morte. Le indagini sono partite da una chat su Telegram, dove si sono evidenziati comportamenti che andavano oltre un semplice discorso d’odio, rivelando un addestramento volto a compiere azioni violente. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato materiale e armi.

Non era solo il solito sfogo d’odio dietro lo schermo di uno smartphone, ma un vero e proprio addestramento da “lupo solitario” pronto a colpire. Un 17enne residente a Sant’Egidio alla Vibrata, nel Teramano, è finito in una comunità per minori dopo un’operazione della Digos che ha svelato un universo inquietante fatto di suprematismo, armi fatte in casa e minacce di morte. Il giovane era da tempo sotto i riflettori degli investigatori per la sua attività di propaganda sui social, ma l’analisi dei suoi dispositivi ha rivelato una realtà molto più pericolosa della semplice ideologia. Tra i file sequestrati dagli agenti sono spuntati veri e propri manuali di istruzioni per costruire una pistola semiautomatica e canne da sparo utilizzando una stampante 3D, un macchinario che il ragazzo possedeva e usava attivamente.🔗 Leggi su Open.online

I libri per costruire armi, il gruppo neonazista, il canale Telegram: così il 17enne progettava la strage a scuolaUmbertide (Perugia), 31 marzo 2026 – Reclutava affiliati sul web, istruiva gli altri sulla fabbricazione di bombe e armi artigianali, pianificava...

Propaganda neonazista e materiali per costruire armi con stampanti 3D e molotov: arrestato un minorenne abruzzeseNon solo avrebbe fatto propaganda neonazista, ma tra il materiale sequestratogli ci sarebbero manuali utili a costruire armi da fuoco con stampanti...