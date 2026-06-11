Mortalità interna preoccupante | 27 decessi per suicidio nelle carceri

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel sistema penitenziario sono stati registrati 27 decessi per suicidio, un numero che solleva preoccupazioni sulla gestione della salute mentale tra i detenuti. Le criticità strutturali, come carenze nei servizi di supporto psicologico e condizioni di sovraffollamento, sono state evidenziate come cause possibili di questi episodi. La questione riguarda anche come le criticità organizzative possano aver influito sulla prevenzione di tali eventi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave? In Breve L’emergenza suicidi nelle carceri italiane raggiunge i 27 casi dall’inizio dell’anno. Ben 27 decessi per suicidio si sono verificati nelle strutture carcerarie da gennaio a oggi, mentre l’ex sindaco di Roma Alemanno si prepara a lasciare il carcere di Rebibbia. Il bilancio tragico evidenzia una criticità strutturale del sistema detentivo, che continua a registrare una mortalità interna preoccupante. Il caso Alemanno e la solidarietà tra i detenuti. Il prossimo periodo segnerà l’uscita di Alemanno dalle mura di Rebibbia. Durante i mesi trascorsi in detenzione, l’ex primo cittadino ha fornito una testimonianza diretta sulla realtà della prigionia. I suoi compagni di cella, che condividono con lui la condizione di soggetti ristretti, hanno espresso il proprio sostegno attraverso una lettera collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

mortalit224 interna preoccupante 27 decessi per suicidio nelle carceri
© Ameve.eu - Mortalità interna preoccupante: 27 decessi per suicidio nelle carceri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A medical genius wakes up as a poor young woman and thrives with her extraordinary skills!

Video A medical genius wakes up as a poor young woman and thrives with her extraordinary skills!

Notizie e thread social correlati

Strage continua nelle carceri: a Lecce 25esimo suicidio dall'inizio dell'annoUn detenuto egiziano di 26 anni si è tolto la vita nel carcere di Lecce, portando a 25 il numero di suicidi tra i ristretti in Italia dall’inizio...

NSW, picco di decessi in custodia: 66 vittime tra polizia e carceriNel periodo tra il 2024 e il 2025, nello stato di NSW sono stati registrati 66 decessi tra persone in custodia, tra polizia e carcere.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web