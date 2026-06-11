Nel sistema penitenziario sono stati registrati 27 decessi per suicidio, un numero che solleva preoccupazioni sulla gestione della salute mentale tra i detenuti. Le criticità strutturali, come carenze nei servizi di supporto psicologico e condizioni di sovraffollamento, sono state evidenziate come cause possibili di questi episodi. La questione riguarda anche come le criticità organizzative possano aver influito sulla prevenzione di tali eventi.

? Domande chiave? In Breve L’emergenza suicidi nelle carceri italiane raggiunge i 27 casi dall’inizio dell’anno. Ben 27 decessi per suicidio si sono verificati nelle strutture carcerarie da gennaio a oggi, mentre l’ex sindaco di Roma Alemanno si prepara a lasciare il carcere di Rebibbia. Il bilancio tragico evidenzia una criticità strutturale del sistema detentivo, che continua a registrare una mortalità interna preoccupante. Il caso Alemanno e la solidarietà tra i detenuti. Il prossimo periodo segnerà l’uscita di Alemanno dalle mura di Rebibbia. Durante i mesi trascorsi in detenzione, l’ex primo cittadino ha fornito una testimonianza diretta sulla realtà della prigionia. I suoi compagni di cella, che condividono con lui la condizione di soggetti ristretti, hanno espresso il proprio sostegno attraverso una lettera collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mortalità interna preoccupante: 27 decessi per suicidio nelle carceri

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