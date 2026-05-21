Strage continua nelle carceri | a Lecce 25esimo suicidio dall' inizio dell' anno

Un detenuto egiziano di 26 anni si è tolto la vita nel carcere di Lecce, portando a 25 il numero di suicidi tra i ristretti in Italia dall’inizio dell’anno. A questa cifra si sommano due vittime tra gli operatori penitenziari. La notizia si aggiunge a una serie di episodi di autolesionismo e tentativi di suicidio registrati nelle carceri nazionali, evidenziando una situazione che continua a preoccupare le autorità. La questione si inserisce in un quadro di crescente attenzione sulle condizioni di detenzione nel Paese.

LECCE – Un detenuto egiziano di 26 anni si è tolto la vita nel carcere di Lecce, portando a 25 il numero dei suicidi tra i ristretti in Italia dall'inizio dell'anno, a cui si aggiungono due operatori. La Uil Fp Polizia penitenziaria, tramite Gennarino De Fazio, denuncia un sovraffollamento record. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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