NSW picco di decessi in custodia | 66 vittime tra polizia e carceri

Nel periodo tra il 2024 e il 2025, nello stato di NSW sono stati registrati 66 decessi tra persone in custodia, tra polizia e carcere. I suicidi tra i detenuti continuano a verificarsi, nonostante siano stati investiti circa 16 milioni di dollari per migliorare le condizioni e la sicurezza nelle strutture di detenzione. I dati sono stati diffusi dalle autorità locali, che hanno evidenziato la persistenza di queste problematiche.

? Cosa sapere NSW registra 66 decessi tra polizia e carceri nel periodo 2024-2025.. I suicidi in carcere persistono nonostante gli investimenti di 16 milioni di dollari.. Il bilancio dei decessi avvenuti in custodia o durante le operazioni di polizia nel New South Wales ha raggiunto un livello record lo scorso anno, con 66 vittime totali registrate tra il 2024 e il 2025. I dati contenuti nel rapporto annuale della corte del coroner indicano un incremento di 18 decessi rispetto all’anno precedente. Di questo totale, 39 persone sono morte mentre erano sotto la custodia delle autorità, una cifra che include 12 individui appartenenti alle First Nations, segnando un picco storico per questa comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NSW, picco di decessi in custodia: 66 vittime tra polizia e carceri Notizie correlate Carceri NSW: intercettano le chiamate privilegiate dei VerdiUn’inchiesta parlamentare ha portato alla luce accuse gravi contro il sistema carcerario del Nuovo Galles del Sud, dove un parlamentare dei Verdi... Leggi anche: Morti e infortuni sul lavoro 2026, decessi in calo del 43,3% con 34 vittime totali: Liguria e Sicilia in zona rossa, otto regioni tra cui Sardegna e Calabria a rischio zero