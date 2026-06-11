Il Giappone di Hajime Moriyasu ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali, diventando la prima squadra a staccare il pass dopo gli Stati Uniti, Messico e Canada, i tre paesi organizzatori. La squadra ha conquistato la qualificazione con una vittoria che le permette di proseguire nel torneo, avvicinandosi all’obiettivo di arrivare tra le migliori otto del mondo.

La prima squadra ad aver staccato il pass per i Mondiali dopo gli USA, il Messico ed il Canada (i tre paesi organizzatori della Coppa del Mondo) è stato il Giappone di Hajime Moriyasu. I nipponici hanno certificato la qualificazione alla competizione il 20 marzo del 2025 battendo il Bahrein. Nel corso delle due precedenti edizioni, il Giappone ha conquistato per due volte l’accesso agli ottavi di finale, ma non è ancora arrivata la storica qualificazione ai quarti. Nel corso dell’edizione in Russia, gli asiatici sono stati rimontati e sconfitti all’ultimo secondo dal Belgio. Nel 2022, invece, il Giappone ha sconfitto nella fase a gironi prima la Germania e successivamente anche la Spagna, entrambe con il risultato di 2-1, ma agli ottavi è stata la Croazia a festeggiare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Moriyasu e un Giappone al Kubo. Il sogno è approdare ai quarti

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