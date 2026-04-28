Sogno Madrid | Sinner batte Norrie e vai ai quarti

Jannik Sinner ha vinto contro Cameron Norrie e si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che ha così proseguito il suo percorso nel torneo spagnolo. Sinner ha superato l’avversario in due set e ora si prepara ad affrontare la prossima fase del torneo.

Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. L’azzurro ha superato Cameron Norrie e si è qualificato per i quarti del torneo spagnolo. Il numero 1 del mondo ha battuto il britannico (numero 23 Atp) in due set con il punteggio di 6-2 7-5. Ora Sinner affronterà il vincente della sfida tra l’esperto slovacco Vit Kopriva (N.66) ed il 19enne spagnolo Rafael Jodar (N.42). La lettera-denuncia dell’ex guardalinee Rocca che terremota i vertici degli arbitri: «Sapevano di violare le regole». Il testo archiviato dalla giustizia sportiva L’ex arbitro De Meo e i codici «pugno-carta-forbice» di Rocchi. Le accuse sulle...🔗 Leggi su Open.online Medvedev-Alcaraz: gli highlights | ATP 1000 Indian Wells Notizie correlate LIVE Sinner-Norrie 6-2, 7-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro accede ai quarti senza strafareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11. LIVE Alle 11 Sinner-Norrie: in palio un posto nei quarti di MadridDopo il Sunshine Double e la vittoria nel Principato di Monaco, Jannik Sinner va a caccia di un’impresa senza precedenti: diventare il primo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il sogno rosso di Musetti mostra i primi segnali. Sinner spazza Moller; Tennis, Atp Madrid: Sinner batte anche Moller, è agli ottavi; ATP Madrid: c’è Griekspoor per Musetti, Moller per Sinner. Fils si salva. Sorprese: fuori Shelton e Vacherot; Wta Madrid, esordio da sogno per Tyra Grant: battuta Jacquemont in 2 set. Sinner-Norrie 6-2 7-5, il risultato del match all’ATP di Madrid: Jannik guadagna i quarti di finaleServe and volley meraviglioso di Norrie che si porta sul 15-0. Poi errore da fondo del britannico che fa un altro errore ed è con l'acqua alla gola, 15-30. Doppio fallo, 15-40. Due palle break per Jan ... fanpage.it ATP Madrid: Sinner batte Moller e conquista gli ottavi contro NorrieJannik Sinner conquista gli ottavi di finale al Madrid Open, superando il danese Elmer Moller con il punteggio di 6-2, 6-3 in meno di un'ora e mezza di gioco. Con questa vittoria, Sinner porta il suo ... lamilano.it Jannik Sinner vola agli ottavi di Madrid battendo Møller senza troppi problemi: ora punta al sogno dei cinque Masters 1000 consecutivi! https://tinyurl.com/yuaekykd facebook Cobolli non si ferma Al Madrid Open vola al 3° turno e supera Andrey Rublev nel ranking ATP Ora la top-10 non è più un sogno #Tennis #ATP #MadridOpen x.com