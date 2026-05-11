Nella partita di ieri, una squadra giovanile di Bologna ha conquistato l'accesso ai quarti di finale dei playoff grazie a una doppietta di un giocatore. Dopo aver subito un pareggio, l’atleta ha segnato due volte in rapida successione, determinando un risultato favorevole. Questo passaggio rappresenta un risultato storico per il settore giovanile della società, segnando un passo importante nel percorso competitivo delle categorie giovanili.

? Punti chiave Come ha fatto Negri a ribaltare la partita dopo il pareggio?. Quali sono le conseguenze storiche di questo traguardo per il settore giovanile?. Chi saranno i protagonisti della sfida decisiva contro la Cremonese?. Come gestirà Morrone il carico emotivo in vista dei quarti di finale?.? In Breve Pareggio 2-2 a Crespellano con gol di Trepy e Cogoni per il Cagliari.. Negri segna al 5' e al 19' della ripresa contro i sardi.. Bologna conquista il quinto posto dopo il pareggio ottenuto in Sardegna.. Prossima sfida in trasferta contro la Cremonese per blindare la classifica.. Negri segna una doppietta a Crespellano per permettere alla Primavera del Bologna di raggiungere i playoff con un turno d’anticipo, pareggiando 2-2 contro il Cagliari in una sfida combattuta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna Primavera ai playoff: doppietta Negri porta il sogno ai quarti

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