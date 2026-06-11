Morales sfida Paz | ultimatum tra La Paz e Lauca Ñ per la sicurezza
Morales ha lanciato un ultimatum a Paz, chiedendo un incontro a Lauca Ñ per discutere di sicurezza. La richiesta è stata posta tra La Paz e Lauca Ñ, senza indicare una data precisa. Il governo non ha ancora annunciato le misure per limitare l’uso di elicotteri. La situazione rimane tesa, con l’aspettativa di una risposta ufficiale da parte di Paz.
? Domande chiave? In Breve Morales sfida il presidente Paz: ultimatum tra La Paz e Lauca Ñ. L’ex presidente boliviano Morales ha lanciato una sfida diretta al presidente Rodrigo Paz durante un incontro avvenuto a Chimoré, chiedendo garanzie di sicurezza per spostarsi verso La Paz. Se l’attuale capo dello Stato non fornirà la protezione necessaria, Morales ha invitato il suo interlocutore a recarsi personalmente nella sua roccaforte politica di Lauca Ñ, situata nel Tropico di Cochabamba. La tensione politica si accende mentre Morales affronta un ordine di cattura legato a un’indagine per tratta aggravata di persone. L’ex leader ha espresso il fermo proposito di non lasciare il territorio nazionale, denunciando inoltre il rischio concreto di un arresto orchestrato tramite l’impiego di elicotteri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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