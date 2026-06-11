Morales sfida Paz | ultimatum tra La Paz e Lauca Ñ per la sicurezza

Notizia in breve

Morales ha lanciato un ultimatum a Paz, chiedendo un incontro a Lauca Ñ per discutere di sicurezza. La richiesta è stata posta tra La Paz e Lauca Ñ, senza indicare una data precisa. Il governo non ha ancora annunciato le misure per limitare l’uso di elicotteri. La situazione rimane tesa, con l’aspettativa di una risposta ufficiale da parte di Paz.