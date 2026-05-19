A La Paz, la presenza di circa 2.500 agenti ha segnato un aumento di tensione dopo le recenti dimissioni di un leader della Confederazione dei lavoratori. La situazione si complica con l’arresto di questa figura, sollevando interrogativi su come il governo intenda gestire l’ordine pubblico e le manifestazioni in corso. Nel frattempo, si susseguono le voci su chi possa guidare i cortei verso il centro della città, mentre le autorità monitorano attentamente gli sviluppi.

? Punti chiave Come potrà il governo gestire l'arresto del leader della Cob?. Chi guiderà i nuovi cortei verso il centro di La Paz?. Perché la Chiesa cattolica chiede un intervento diplomatico immediato?. Quali conseguenze avrà il blocco dei punti di accesso alla città?.? In Breve Mandato di arresto emesso contro Argollo, leader della Centrale operaia boliviana Cob.. Giovane Arana, segretario della Ceb, invoca una via d'uscita diplomatica per la popolazione.. Comandante Mirko Sokol minaccia interventi decisi contro i nuovi cortei verso il centro.. Rischio isolamento di La Paz per i blocchi previsti nei punti di accesso cittadini.. Migliaia di agenti della polizia presidiano oggi La Paz dopo gli scontri avvenuti lunedì tra manifestanti e forze dell’ordine, con barricate erette a difesa della Plaza Murillo e delle sedi del governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia, 2.500 agenti a La Paz: tensione per le dimissioni di Paz

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