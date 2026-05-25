Oltre 50 blocchi stradali impediscono l’accesso a La Paz da questa mattina. Il governo ha fissato un limite di tempo ai tentativi di mediazione con le forze di opposizione, che da 23 giorni organizzano proteste. La paralisi interessa le principali vie di collegamento con la città, senza che siano stati segnalati incidenti o interventi di forze dell’ordine. La situazione rimane tesa, mentre le proteste continuano senza una soluzione immediata.

Oltre 50 blocchi stradali paralizzano gli accessi a La Paz questo lunedì, mentre il presidente Rodrigo Paz stabilisce un limite temporale ai tentativi di mediazione con le forze dell’opposizione dopo 23 giorni di proteste. La tensione in Bolivia non accenna a scemare, nonostante il tentativo del governo di aprire canali diplomatici con i settori dissidenti. Rodrigo Paz ha comunicato tramite l’emittente argentina Todo Noticias che la gestione della crisi dipenderà dagli esiti degli incontri previsti per questo fine settimana. Il capo dell’esecutivo ha chiarito che la volontà di mantenere aperto il confronto ha un confine preciso, legato alla capacità dei partecipanti di muoversi entro i binari della legalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia, 50 blocchi paralizzano La Paz: Paz pone un limite al dialogo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bolivianos se levantan: paro nacional y piden el regreso de Evo Morales

Notizie e thread social correlati

Bolivia, caos a La Paz: scontri e blocchi paralizzano la capitaleA La Paz, la capitale boliviana, si registra un’intensa attività di scontri e blocchi stradali che coinvolgono sia manifestanti sindacali che gruppi...

Leggi anche: Bolivia, 2.500 agenti a La Paz: tensione per le dimissioni di Paz

Si parla di: Bolivia, circa 50 feriti e 100 arresti nelle proteste antigovernative; Bolivia: proteste a La Paz contro governo, blocchi stradali e scontri.

Bolivia, le proteste per il carburante paralizzano Santa CruzSi estendono e si intensificano in Bolivia le proteste per la presunta scarsa qualità del carburante, con oltre 20 punti di blocco attivi nel dipartimento di Santa Cruz. Lo riferiscono i ... ansa.it