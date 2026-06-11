Monte Vidon Combatte piange Giovanni Rossi per tutti era ‘Nannì’

Giovanni Rossi, conosciuto come ‘Nannì’, è morto nel sonno ieri mattina a Monte Vidon Combatte. Aveva quasi 99 anni e per tutta la vita era stato una figura molto amata e stimata nel paese. La sua scomparsa è avvenuta senza clamore, come la sua persona, lasciando un vuoto tra amici e familiari. Rossi si è spento pacificamente, lasciando dietro di sé un lungo percorso di presenza silenziosa ma significativa.

Se ne è andato come è sempre vissuto, senza fare rumore ma con intensità dei sentimenti. Così si è spento nel sonno ieri mattina Giovanni Rossi, per tutti ‘Nannì’, uno dei volti più conosciuti e stimati di Monte Vidon Combatte, che il primo ottobre avrebbe compiuto 99 anni. Un uomo che ha attraversato quasi un secolo di storia senza mai allontanarsi dalla sua terra, la frazione San Procolo. Agricoltore per vocazione, Nannì ha lavorato nei campi fino all’ultimo giorno. Ogni mattina si metteva alla guida della sua Fiat 500 per raggiungere la campagna di proprietà a circa un chilometro da casa. Lì si prendeva cura con passione del suo oliveto di 250 piante, seguendo personalmente potature e lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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