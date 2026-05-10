A Monte Vidon Corrado, quattro giovani artiste stanno portando avanti una ricerca artistica innovativa. Questa esposizione segna il debutto pubblico delle loro opere, che esplorano nuovi linguaggi creativi. La mostra si svolge in un contesto rurale, portando l’arte contemporanea in un ambiente tradizionale. L’evento coinvolge anche incontri e workshop rivolti agli abitanti del luogo, con l’obiettivo di stimolare un fermento culturale nella provincia.

? Domande chiave Chi sono le quattro artiste che guidano questa nuova ricerca?. Come può la provincia trasformarsi in un motore di innovazione culturale?. Perché la fragilità degli inizi è considerata la forza delle opere?. Quale strategia lega le accademie di Macerata, Perugia, Urbino e Frosinone?.? In Breve Curatori Marino Capretti e Loredana Finicelli coordinano la mostra tra le accademie.. Partecipano le studentesse Ciocca, Marchetti, Furno e Ricci di Frosinone, Macerata, Perugia, Urbino.. L'evento segna il passaggio dalla mostra di Paolo Gobbi alla rassegna Art in progress.. La sinergia tra Comune e Centro Studi Osvaldo Licini valorizza le province marchigiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orbite: le nuove generazioni dell’arte sbarcano a Monte Vidon Corrado

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