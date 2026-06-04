A Monte Vidon Corrado, si è tenuto un incontro tra le opere di Licini e i versi di Leopardi. La mostra mette in evidenza come le composizioni geometriche di Licini siano influenzate dal pensiero leopardiano, evidente nelle sue scelte di forme e spazi. Le opere dell'artista, caratterizzate da linee nette e strutture precise, sembrano dialogare con i temi di introspezione e ricerca di senso presenti nei testi del poeta.

Come può il pensiero di Leopardi aver guidato la pittura di Licini?. Quale legame unisce la svolta geometrica dell'artista al mito leopardiano?. Perché osservare la realtà da un luogo alto aiuta a superare la noia?. Cosa rivelano le mostre di Solitudini e Orbite sul nuovo panorama artistico?.? In Breve Evento previsto per il 6 giugno 2026 presso il Teatro Comunale di Monte Vidon Corrado. Relatori esperti includono Roberto Cresti, Massimo Raffaeli, Stefano Bracalente e moderatrice Daniela Simoni. Mostra Solitudini di Antonio Delle Rose e collettiva Orbite disponibili nel weekend 6-7 giugno. Analisi della svolta geometrica di Licini negli anni Trenta tramite il pensiero leopardiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Licini e Leopardi: l’incontro tra arte e poesia a Monte Vidon Corrado

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