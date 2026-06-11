Un sacerdote mozambicano potrebbe essere il mandante dell’omicidio di un vescovo di Quelimane e amministratore apostolico di Beira, ucciso recentemente. La polizia ha fermato un prete sospettato, che avrebbe agito come sicario. La residenza episcopale è stata trovata come possibile nascondiglio, e si indaga su un episodio in cui il sospettato avrebbe consumato un drink con sonniferi. Le indagini sono in corso.

TREVISO - Potrebbe essere un sacerdote mozambicano il mandante dell’omicidio di monsignor Osório Citora Afonso, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico di Beira, ucciso a colpi d’arma da fuoco sabato scorso nella sua residenza episcopale. Padre Osório era molto conosciuto anche nel trevigiano perché tra il 2014 e il 2016 era stato superiore di Casa Milaico, a Nervesa della Battaglia, e aveva guidato il Centro Missionario della Consolata della diocesi di Vittorio Veneto. Secondo quanto riportano diversi media del Mozambico, il principale sospettato potrebbe essere padre Novais, che sarebbe stato fermato e si troverebbe ora in custodia cautelare. Le autorità, però, non avrebbero ancora confermato ufficialmente né il suo ruolo né il movente del delitto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Monsignor Osorio Citora Afonso ucciso, fermato un prete: il sicario, il nascondiglio nella residenza episcopale e il drink con i sonniferi

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Vescovo ucciso a colpi di pistola al torace: trovato morto nella sua residenza episcopale

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