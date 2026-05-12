Durante i festeggiamenti di San Cataldo a Taranto, don Emanuele Ferro ha pronunciato un’omelia in cui ha affermato che bisogna chiamare le cose con il loro nome. Nel corso della cerimonia, si è parlato anche dell’uccisione di Sakary Bako e delle condizioni di alcuni giovani detenuti, con il sacerdote che ha sottolineato la necessità di affrontare apertamente i temi legati alla criminalità e alla giustizia.

Di seguito il testo dell’omelia di don Emanuele Ferro: Durante i festeggiamenti di San Cataldo, al convegno per i giornalisti dal titolo “Disarmare le parole” abbiamo ospitato padre Ibrahim da Betlemme che ha esordito così «se Betlemme è una prigione a cielo aperto la striscia di Gaza è un cimitero a cielo aperto». Immagine efficace di un orrore che non conosce misura. Subito mi è venuto da chiedere: «e noi consa possiamo fare per voi». Mi ha risposto «dobbiamo pregare». Di primo acchito la mia reazione non è stata quella che ci si aspetterebbe da un uomo di Chiesa, perché mi aspettavo qualcosa di più «pratico» di paganamente più «concreto». Subito dopo però mi sono reso conto che la preghiera già andava disarmando le parole.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, Sakary Bako ucciso e i giovanissimi detenuti: il prete, “dobbiamo chiamare le cose con il loro nome” L'omelia di don Emanuele Ferro

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