Un vescovo è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco in Mozambico. Le autorità hanno escluso che il furto fosse il movente dell'omicidio, basandosi sui risultati delle indagini. Secondo i rapporti, non sono stati trovati segni di tentativi di furto nella scena del delitto. Inoltre, ci sono discrepanze sul numero di colpi sparati, con alcune fonti che indicano più di uno, mentre altri riferiscono a un colpo unico. Le indagini continuano per chiarire i dettagli.

? Punti chiave? In Breve L’omicidio di monsignor Osório Citora Afonso a Quelimane: i dettagli della tragedia. Nella mattina del 6 giugno 2026, monsignor Osório Citora Afonso, vescovo della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell’arcidiocesi di Beira, è stato ucciso con colpi d’arma da fuoco in Mozambico. L’evento ha scosso la provincia della Zambézia, dove il religioso risiedeva da poco, lasciando le autorità locali e la comunità ecclesiale in attesa di risposte concrete. Al momento non sono stati individuati i responsabili e non esistono prove certe che permettano di stabilire con precisione l’identità degli esecutori. Il corpo del vescovo è stato rinvenuto in circostanze che la Conferenza episcopale del Mozambico ha definito misteriose. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mozambico: ucciso con colpi d’arma da fuoco il vescovo Osório Afonso

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Monsignor Osorio Citora Afonso, l'ultimo VIDEO del vescovo ucciso in Mozambico

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