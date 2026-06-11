Donald Trump non parteciperà all’esordio dei Mondiali a Los Angeles. Al suo posto, sarà presente il vicepresidente degli Stati Uniti. La decisione di non presenziare è stata comunicata senza motivazioni ufficiali. Durante la partita, la delegazione statunitense sarà guidata dal vicepresidente, che assisterà all’evento al posto dell’ex presidente. Tra i presenti ci sarà anche il senatore Rubio. La partita si svolgerà come previsto, senza la presenza di Trump.

? Punti chiave? In Breve Trump assente al debutto degli Stati Uniti a Los Angeles: delegazione guidata da Rubio. Il Presidente Donald Trump non presenzierà a Los Angeles venerdì per la partita d’apertura dei Mondiali tra Stati Uniti e Paraguay. L’assenza del capo dello Stato segna un momento particolare per il paese, che ricopre il ruolo di co-organizzatore del più importante evento calcistico globale. Mentre la Casa Bianca conferma la decisione di non partecipare, il Presidente del Paraguay, Santiago Peña, si recherà in California per seguire l’incontro. Peña arriverà a Los Angeles questo giovedì per una visita di quattro giorni che includerà la sfida sportiva di domani. Il Dipartimento di Stato ha comunicato che la delegazione ufficiale statunitense sarà invece guidata dal Segretario di Stato Marco Rubio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ameve.eu - Mondiali: Trump salta l’esordio a Los Angeles, c’è Rubio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Infantino: «L'Iran sarà ai Mondiali, e giocherà a Los Angeles e Seattle»Il presidente della FIFA ha dichiarato che l'Iran parteciperà ai prossimi Mondiali e disputerà le partite a Los Angeles e Seattle.

Mondiali: protesta a Los Angeles contro il regime di TeheranDurante i Mondiali, una protesta si è svolta a Los Angeles contro il regime di Teheran.

Si parla di: Omar Artan, il miglior arbitro africano dei Mondiali respinto da Trump è atterrato a Mogadiscio: accoglienza da eroe; Ripescaggio Italia ai Mondiali, l’Iran appiedato accusa apertamente Trump.

Mondiali, Trump sorpreso dal caro-biglietti: 'Non pagherei a essere onesto'L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha manifestato sorpresa e perplessità riguardo ai prezzi elevati dei biglietti per i prossimi Mondiali di calcio. In un'intervista, Trump ha rivelato ... it.blastingnews.com