Il presidente della FIFA ha dichiarato che l'Iran parteciperà ai prossimi Mondiali e disputerà le partite a Los Angeles e Seattle. La sua affermazione arriva dopo aver assistito all'amichevole tra Iran e Costa Rica, svolta ad Antalya. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità di qualificazione o sulla composizione del torneo.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha dichiarato all'agenzia di stampa France-Presse che l'Iran «sarà ai Mondiali» nonostante la guerra in Medio Oriente. La sua presenza ad Antalya, in Turchia, dove in amichevole l'Iran ha sconfitto 5-0 la Costa Rica, non era annunciata: Infantino ha assistito a sorpresa alla partita, prendendo posto in tribuna poco prima del fischio d'inizio, con la stampa tenuta a distanza. All'intervallo, ha concesso due battute: «L'Iran sarà ai Mondiali Per questo siamo qui. Siamo felici perché è una squadra molto, molto forte, sono molto contento», ha dichiarato, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni ai giornalisti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Infantino: «L'Iran sarà ai Mondiali, e giocherà a Los Angeles e Seattle»

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