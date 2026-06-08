Mondiali | protesta a Los Angeles contro il regime di Teheran

Durante i Mondiali, una protesta si è svolta a Los Angeles contro il regime di Teheran. La FIFA ha vietato l’esposizione della bandiera con il Leone e il Sole, simbolo di protesta. Non sono stati specificati i motivi ufficiali, ma la decisione ha suscitato reazioni tra i tifosi. La partita tra Iran e Nuova Zelanda si svolgerà senza la possibilità di mostrare simboli di dissenso legati a questo simbolo. La reazione del pubblico in occasione dell’incontro sarà osservata da vicino.

Perché la FIFA ha vietato l'esposizione della bandiera del Leone e Sole? Come reagirà il pubblico durante la partita dell'Iran contro la Nuova Zelanda? Quali simboli sventolleranno i manifestanti fuori dallo stadio di Los Angeles? Cosa accadrà se le proteste politiche entreranno nel campo di gioco??? In Breve Oltre 200 manifestanti riuniti fuori dallo stadio di Los Angeles USA contro Paraguay in partita d'esordio il 12 giugno Iran contro Nuova Zelanda programmata pe . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Iranian-American Activist Backs Protesters At Los Angeles Solidarity Rally | ALERT News

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