La FIS non ha ancora annunciato quale città ospiterà i Mondiali di sci nordico del 2031, rinviando la decisione dopo un pareggio tra Oberstdorf e Planica. La scelta, prevista ieri sera con un annuncio in diretta su YouTube, è stata posticipata a causa della mancanza di un accordo tra le due candidate. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata.

La sede dei Mondiali di sci nordico 2031 resta ancora senza padrone. La decisione era attesi ieri sera, con un annuncio previsto in diretta YouTube, ma la FIS non è riuscita a sciogliere il nodo tra le due candidate: Oberstdorf, in Germanica, e Planica, in Slovenia. Dopo ore di attesa è arrivata una semplice comunicazione interlocutoria, con la decisione rimandata alla prossima riunione del Consiglio FIS. La situazione è quanto meno imbarazzante. L’annuncio ufficiale era previsto per le 18.30, ma dopo circa due ore di attesa il presentatore Nick Fellows ha spiegato che il Consiglio FIS non era riuscito a prendere una decisione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sportface.it - Mondiali di sci nordico 2031, FIS nel caos: pareggio tra Oberstdorf e Planica, decisione rinviata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Imbarazzo sui Mondiali di sci nordico 2031. Pareggio tra Oberstdorf e Planica, la Fis non rompe l’empasse e rinvia la decisione!

Salto con gli sci: Lanisek vince la qualificazione infinita a Planica tra le difficoltà di vento e neveA Planica si svolge la qualificazione infinita del salto con gli sci, con condizioni meteorologiche avverse che coinvolgono vento e neve.

Temi più discussi: In attesa del 57° Congresso FIS con le elezioni, tutto rinviato per i Mondiali di sci nordico del 2031; Sci nordico – Mercoledì il voto per i Mondiali di 2031: duello finale tra Oberstdorf e Planica; Imbarazzo sui Mondiali di sci nordico 2031. Pareggio tra Oberstdorf e Planica, la Fis non rompe l’empasse e rinvia la decisione!; Dopo il primo stage, la nazionale di volley torna in val di Fiemme per continuare la preparazione dei grandi appuntamenti internazionali.

Mondiali di sci nordico 2031, FIS nel caos: pareggio tra Oberstdorf e Planica, decisione rinviataLa sede dei Mondiali di sci nordico 2031 resta ancora senza padrone . La decisione era attesi ieri sera, con un annuncio previsto in diretta YouTube, ma la FIS ... sportface.it

Imbarazzo sui Mondiali di sci nordico 2031. Pareggio tra Oberstdorf e Planica, la Fis non rompe l’empasse e rinvia la decisione!Chi ospiterà i Mondiali di sci nordico del 2031? La risposta avrebbe dovuto arrivare ieri, ma la Fis ha solo deciso di decidere in una delle prossime ... oasport.it

In quale sport il tuo paese è il migliore? (Per la Francia, direi pallamano.) reddit

#LucaDiBella - Results on X | Live Posts & Updates x.com