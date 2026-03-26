Salto con gli sci | Lanisek vince la qualificazione infinita a Planica tra le difficoltà di vento e neve

A Planica si svolge la qualificazione infinita del salto con gli sci, con condizioni meteorologiche avverse che coinvolgono vento e neve. Dalla mattina, le difficoltà hanno coinvolto sia il salto di allenamento che le sessioni di qualificazione, creando problemi tecnici e complicazioni per gli atleti. La gara si svolge nel contesto della fase conclusiva della Coppa del Mondo, con le qualificazioni che si sono protratte a causa delle condizioni avverse.

Fin dalla mattina, a Planica, non tira un’aria bellissima. Vento, neve, tutte le cose che possono creare problemi si presentano assieme in territorio sloveno a disturbare fin dal salto di allenamento il primo capitolo del fine settimana conclusivo della Coppa del Mondo di salto con gli sci. Il trampolino di volo che ogni volta si riempie di appassionati stavolta fa fatica, ma riesce ad arrivare a conclusione della qualificazione. E lo fa quando è da poco passato mezzogiorno. A riuscire a stare davanti a tutti, saltando 211 metri da stanga 12 (infiniti i cambiamenti in tal senso), è Anze Lanisek, che arriva a 242.5 punti e si assicura il fatto di farsi rivedere ai piani alti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci: Lanisek vince la qualificazione infinita a Planica tra le difficoltà di vento e neve Articoli correlati Salto con gli sci, Lanisek vince con merito una gara pazza a Zakopane. Italia in top20 con InsamAnze Lanisek si toglie una bella soddisfazione a poco meno di un mese dall’inizio dei Giochi Olimpici e trionfa sul trampolino grande HS140 di... LIVE Salto con gli sci, gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA: la Slovenia vince il primo oro, Lanisek MVPSi chiude qui la DIRETTA LIVE della prova a squadre miste di salto con gli sci, che ha visto a sorpresa il successo della Slovenia sulla Novegia. Altri aggiornamenti su Salto con gli sci Lanisek vince la... Temi più discussi: Salto con gli sci, la Coppa del Mondo si chiude nella pirotecnica Planica tra Volo e feste; Salto con gli sci - Polemica a Oslo: allenatori contro la FIS dopo il caos del vento a Holmenkollen; Salto con gli sci, a Vikersund si attenta al record del mondo!; A Planica trionfa Lanisek, Domen Prevc firma il nuovo record mondiale. A Planica trionfa Lanisek, Domen Prevc firma il nuovo record mondialeL’ultima tappa della Coppa del Mondo, la diciottesima, ha visto il trionfo di Anze Lanisek, che ha conquistato la vittoria davanti al pubblico di casa grazie a due salti oltre i 240 metri e a una ... it.blastingnews.com Salto con gli sci, per le donne arriva la ‘prima volta’ sul mastodontico trampolino di PlanicaLa Coppa del Mondo di salto femminile si concluderà a Planica, nella giornata di sabato 28 marzo. Si tratterà di una prima assoluta per le ragazze volanti ... oasport.it Il salto in padella dei ravioli liguri. - facebook.com facebook Grazie al quinto salto da 8.39, l’atleta italiano strappa la medaglia d’argento - si deve arrendere solamente a Baldè che vince l’oro con la misura di 8.46 Nell’edizione dello scorso anno Furlani av x.com