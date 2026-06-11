Mondiali | Curacao arriva in bus tra musica e balli in Florida

La nazionale di Curacao è arrivata in Florida in autobus, accompagnata da musica e balli. La squadra parteciperà ai Mondiali come la più piccola della storia. L’allenatore Dick Advocaat è tornato in panchina dopo aver lasciato l’incarico in precedenza. La squadra si prepara a sfidare la Germania nel torneo internazionale.

? Domande chiave? In Breve L’onda blu di Curacao sbarca negli Stati Uniti con uno scuolabus e tanta musica. La nazionale di Curacao arriva negli Stati Uniti su un vecchio scuolabus senza finestrini per celebrare la sua storica prima partecipazione ai Mondiali. Il gruppo guidato da Dick Advocaat trasforma ogni spostamento, dall’aeroporto ai campi di allenamento, in una festa collettiva fatta di canti, balletti e musica latina ad alto volume. Questa squadra, che rappresenta un’isola di appena 444 chilometri quadrati con meno di 184 mila abitanti, sta portando un’energia nuova e leggera verso il grande evento sportivo. Il clima di festa si respira tra le strade della Florida, dove i giocatori hanno già iniziato le prime sessioni di allenamento a Boca Raton. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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La prima volta di Curacao ai Mondiali è una festa: l’arrivo dei giocatori con un vecchio scuolabus, musica alta e balletti – Il videoLa nazionale di Curaçao ha fatto il suo debutto ai Mondiali con un ingresso colorato e festoso.

Temi più discussi: Mondiali 2026, Curaçao stupisce ancora: dopo le convocazioni in radio c'è il bus vintage; Mondiali: Curacao come in gita, nazionale arriva su un vecchio scuolabus; La nazionale del Curaçao va ai Mondiali a bordo di uno scuolabus; Mondiali 2026. Da non credere, festa in aeroporto per il Curaçao: il pilota balla in pista. Il video.

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Ogni squadra europea che non è mai stata ai Mondiali, e il più vicino che ci sia mai arrivata reddit

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