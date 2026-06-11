Mondiali 2026 | tra tensioni USA-Iran il calcio sfida la geopolitica

Durante i Mondiali del 2026, si registrano tensioni tra Stati Uniti e Iran che coinvolgono anche il contesto calcistico. L'Iran ha deciso di disputare le partite negli Stati Uniti, partendo da Tijuana, in Messico. La FIFA ha stabilito che la sede del team iraniano sarà in Messico, motivo per cui è stato scelto un quartier generale in quel paese. La questione riguarda le modalità di spostamento e le restrizioni legate alle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

? Domande chiave? In Breve Il Mondiale 2026 tra tensioni diplomatiche e scontro tra Stati Uniti e Iran. Il torneo di calcio più grande del mondo inizierà giovedì 11 giugno alle ore 21 italiane con la sfida tra Messico e Sudafrica, dando il via a un evento che vedrà la partecipazione di 48 nazioni e un totale di 104 partite. La competizione si svolgerà in un contesto senza precedenti, con la gestione congiunta di Stati Uniti, Canada e Messico. Tuttavia, dietro la festa sportiva, si intrecciano crisi migratorie, tensioni tra potenze mondiali e rigide politiche di che minacciano di trasformare il torneo nel più geopolitico della storia recente. Gli Stati Uniti ospiteranno la maggior parte degli incontri, con ben 78 partite in programma sul suolo americano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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