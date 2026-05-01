La FIFA ha annunciato che l'Iran prenderà parte ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti. Tuttavia, il presidente della federazione iraniana non ha ottenuto il visto per entrare in Canada, dove si trovava per un incontro con i vertici della federazione internazionale. La questione dei visti ha creato tensioni tra le autorità statunitensi e iraniane, con implicazioni per la partecipazione del team asiatico alla competizione.

? Cosa sapere La FIFA conferma la partecipazione dell'Iran ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti.. Il Canada nega il visto al presidente della federazione iraniana a Vancouver.. Durante il congresso FIFA a Vancouver, Infantino ha confermato che la nazionale iraniana disputerà i propri incontri negli Stati Uniti per i Mondiali 2026, sintonizzandosi con la posizione di Trump che ha espresso parere favorevole alla partecipazione del team. La decisione del vertice calcistico internazionale arriva dopo che il Consiglio della FIFA ha approvato una revisione delle norme regolamentari per l’imminente torneo mondiale. Il movimento diplomatico e sportivo vede coinvolto l’inviato presidenziale speciale Zampolli, le cui ipotesi sono state oggetto di confronto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 2026: l’Iran giocherà negli USA, tra FIFA e tensioni sui visti

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