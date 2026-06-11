I Mondiali 2026 non sono ancora iniziati, ma una cosa è già certa: saranno i più ricchi della storia. La FIFA ha infatti approvato un montepremi senza precedenti, capace di superare di gran lunga quello dell’edizione in Qatar. Dopo il Consiglio tenuto a Vancouver, la cifra complessiva destinata alle 48 Nazionali è salita a 871 milioni di dollari, un aumento significativo rispetto ai 727 milioni inizialmente previsti. Un balzo che racconta quanto la Coppa del Mondo sia diventata un evento globale non solo sportivo, ma anche economico. E mentre cresce l’attesa per il calcio d’inizio, cresce anche la curiosità: quanto guadagna chi vince i Mondiali 2026? Quali sono i premi per chi arriva in finale? E come vengono distribuiti i contributi tra le squadre eliminate nelle varie fasi? Il premio più alto, naturalmente, è riservato alla Nazionale che alzerà la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Mondiali 2026: quanto guadagna chi vince la Coppa del Mondo e tutti i premi per le varie posizioni

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