Quanto guadagna il vincitore della Coppa Italia i premi per la squadra che vince il trofeo

La vittoria nella finale di Coppa Italia porta a ciascuna delle due squadre coinvolte un premio totale di 7,1 milioni di euro. La squadra che si aggiudica il trofeo riceve questa somma, mentre la finalista sconfitta ottiene 4,6 milioni di euro. Questi premi sono stati confermati di recente e rappresentano le cifre ufficiali assegnate alle squadre che arrivano in finale.

Tra Inter e Lazio, chi vince la Coppa Italia guadagna 7,1 milioni di euro complessivi. La finalista perdente si accontenta di 4,6 milioni. Ma il montepremi definitivo potrebbe subire un incremento a seconda del tesoretto ricavato dalla vendita dei diritti tv e di operazioni commerciali sui mercati internazionali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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