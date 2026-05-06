Per la 109esima edizione, il Giro d’Italia 2026 partirà dalla Bulgaria, rappresentando una delle poche occasioni in cui la corsa a tappe più celebre d’Italia si svolge fuori dai confini nazionali. La partenza estera si inserisce in una strategia di internazionalizzazione, già avvenuta in sedici precedenti occasioni. La manifestazione prevede numerose tappe e favoriti tra i ciclisti, con premi destinati ai vincitori di ogni frazione e all’intero scalone finale.

Per la 109esima edizione, il Giro d’Italia 2026 parte eccezionalmente dalla Bulgaria. Non è la prima volta che la Corsa Rosa viene inaugurata in un Paese che non è l’Italia, si tratta infatti della sedicesima occasione, un modo per internazionalizzare la manifestazione. Il tracciato prevede 21 tappe, mentre il montepremi del Giro d’Italia 2026 supera ancora una volta il milione e mezzo di euro. Il vincitore finale potrà portare a casa oltre 265 mila euro, cifra che andrà poi condivisa con squadra e staff tecnico. Quanto guadagna il vincitore del Giro d’Italia 2026. Il montepremi complessivo del Giro d’Italia 2026 sarà pari a 1,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Giro d’Italia 2026 chi vince quanto guadagna: premi, tappe e favoriti della Corsa Rosa

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