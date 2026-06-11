Mondiali 2026 oggi cerimonia inaugurale | orario star e dove vederla in tv e streaming

Da webmagazine24.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La cerimonia inaugurale dei Mondiali 2026 si svolge oggi, giovedì 11 giugno. La competizione si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada, con l'inizio ufficiale della manifestazione. L'evento può essere seguito in diretta sia in televisione che in streaming.

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(Adnkronos) – Mondiali 2026 al via. Oggi, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo, che in questa edizione sarà disputata tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per la prima volta il torneo si giocherà in tre Paesi e per la prima volta nella storia ci saranno dunque tre cerimonie inaugurali, una in ogni nazione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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