Mondiali 2026 oggi cerimonia inaugurale | orario star e dove vederla in tv e streaming

La cerimonia inaugurale dei Mondiali 2026 si svolge oggi, giovedì 11 giugno. La competizione si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada, con l'inizio ufficiale della manifestazione. L'evento può essere seguito in diretta sia in televisione che in streaming.

(Adnkronos) – Mondiali 2026 al via. Oggi, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo, che in questa edizione sarà disputata tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per la prima volta il torneo si giocherà in tre Paesi e per la prima volta nella storia ci saranno dunque tre cerimonie inaugurali, una in ogni nazione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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, com'è stata la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali

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