Mondiali 2026 | Messico e Sudafrica il calcio che unisce le nazioni

Il Messico e il Sudafrica sono stati scelti come co-organizzatori dei Mondiali 2026, segnando il ritorno del torneo in Nord America e Africa. Il Messico, che ha già ospitato tre edizioni, diventerà il primo paese ad accogliere il torneo per la quarta volta. La decisione è stata annunciata dall’organo calcistico internazionale, confermando la collaborazione tra le due nazioni iniziata nel 2010.

? Punti chiave? In Breve Il Messico accoglie il Sudafrica per l’apertura dei Mondiali 2026. Il ministro degli Esteri messicano Roberto Velasco Álvarez ha ricevuto ufficialmente l’omologo sudafricano Ronald Lamola in occasione dell’imminente inaugurazione del torneo mondiale di calcio. L’incontro diplomatico si è svolto a poche ore dall’avvio della competizione, che inizierà formalmente alle 13 locali di questo 11 giugno. Il vertice tra i due capi della diplomazia ha permesso di dare il benvenuto alla delegazione proveniente dal continente africano, segnando l’inizio di un evento che vedrà il Messico protagonista sul piano della gestione ospitante. Un legame storico tra le due nazioni attraverso il calcio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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