Mondiali 2026 al via allo stadio Azteca | Messico in discesa con il Sudafrica a 1,40 su Sisalit

Il Mondiale 2026 è iniziato allo Stadio Azteca di Città del Messico con la partita tra il team locale e il Sudafrica. La quota sul successo del Sudafrica, secondo Sisal.it, è di 1,40. La partita segna l'apertura del torneo, che si svolge in Nord America. Nessun altro dettaglio sulla durata o sui risultati è ancora stato comunicato.

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Il Mondiale 2026 si apre al leggendario Stadio Azteca di Città del Messico, dove va in scena la partita inaugurale tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. La Tricolor messicana è alla sua nona partecipazione consecutiva, mentre i sudafricani ritornano dopo 16 anni, l'ultima presenza risale infatti al 2010 quando ospitarono il torneo e puntano a superare per la prima volta la fase a gironi, traguardo ancora mai raggiunto. Il pronostico degli esperti di Sisal pende nettamente dalla parte del Messico, imbattuto da otto partite di fila con sei vittorie e due pareggi e avanti a 1,40. Dall'altra parte, il Sudafrica non vince da 5 gare di fila, l'ultimo successo risale al dicembre scorso quando, in Coppa d'Africa vinse con lo Zimbabwe, il successo balza così a 9,00 con il pareggio a 4,50. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Mondiali 2026, al via allo stadio Azteca: Messico in discesa con il Sudafrica a 1,40 su Sisal.it

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Así luce el Estadio Azteca HOY a 4 meses del Mundial 2026

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