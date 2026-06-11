Otto giocatori dell'Atalanta sono stati convocati per i Mondiali 2026, un record per il club. Tra loro ci sono tre portieri, due difensori, due centrocampisti e un attaccante. Due di questi calciatori affronteranno compagni di squadra nei gironi. La selezione rappresenta la più numerosa nella storia del club per una competizione mondiale. La squadra italiana ha così raggiunto un nuovo traguardo con la presenza di numerosi atleti provenienti dal club.

? Punti chiave? In Breve Otto giocatori dell’Atalanta pronti al debutto mondiale: il record della Dea si scontra con i campi del Nord America. L’Atalanta raggiungerà un traguardo storico nei Mondiali 2026 con la convocazione di otto propri atleti, superando il precedente primato di quattro giocatori registrato durante la competizione in Qatar nel 2022. Il torneo, che si svilupperà tra Messico, Stati Uniti e Canada, vedrà l’esordio di molti profili nerazzurri a partire da venerdì 12 giugno. Mentre Città del Messico ospiterà stasera l’apertura ufficiale tra i padroni di casa e il Sudafrica, i calciatori bergamaschi inizieranno la loro corsa su tre continenti diversi. Il gruppo dei convocati rappresenta una varietà geografica senza precedenti per il club orobico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Mondiali 2026: l’Atalanta scrive la storia con 8 convocati

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