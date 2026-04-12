Atalanta Djimsiti scrive la storia | è il quarto per presenze

Il difensore albanese Berat Djimsiti ha totalizzato 328 presenze con l’Atalanta, diventando il quarto giocatore nella storia del club a raggiungere questo traguardo. Con questa cifra, si inserisce tra i giocatori che hanno vestito più volte la maglia nerazzurra, consolidando la sua posizione nel record di presenze del club. La sua carriera con l’Atalanta si è così arricchita di un nuovo importante capitolo.

Il difensore albanese Berat Djimsiti ha ufficialmente raggiunto la quota di 328 presenze con l’Atalanta, entrando nella ristrettissima cerchia dei quattro giocatori che hanno indossato più volte la maglia nerazzurra. Il traguardo è stato sancito sabato sera durante il confronto con la Juventus, consolidando il percorso del trentatreenne difensore giunto a Bergamo nel gennaio 2016. Un sorpasso storico tra generazioni diverse. La nuova gerarchia delle presenze nerazzurre vede oggi una composizione che riflette l’evoluzione sportiva della squadra negli ultimi decenni. Dopo il primato assoluto stabilito da Marten De Roon tre settimane fa, che ha portato il centrocampista a 438 presenze superando le 435 di Gianpaolo Bellini, la classifica ha subito nuovi scossoni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atalanta, Djimsiti scrive la storia: è il quarto per presenze Leggi anche: Atalanta, Berat Djimsiti è diventato il quarto nerazzurro di sempre per presenze: 328 maglie Leggi anche: Marten de Roon fa la storia dell’Atalanta: 435 presenze, eguagliato il record di Bellini