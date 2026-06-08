Atalanta record ai Mondiali | otto nerazzurri convocati

Otto giocatori dell’Atalanta sono stati convocati ai Mondiali, un record per il club. La squadra ha quadruplicato il numero di rappresentanti rispetto alle precedenti partecipazioni, passando da due a otto. Tra i convocati ci sono calciatori di diverse nazionalità, tutti scelti dalle rispettive nazionali per competizioni mondiali. La presenza di così tanti atleti nerazzurri testimonia la crescita del club nel panorama internazionale.

Chi sono gli otto giocatori che rappresenteranno la Dea?. Come ha fatto l'Atalanta a quadruplicare i suoi convocati mondiali?. Quale giocatore è stato convocato all'ultimo minuto per il Brasile?. Cosa garantisce il 16esimo posto nel ranking UEFA al club?.? In Breve Ederson convocato dal Brasile per sostituire l'infortunato Wesley dopo cessione al Manchester United.. Evoluzione convocati: 2 nel 2018, 4 nel 2022 e 8 per il Mondiale attuale.. Atalanta raggiunge il 16esimo posto nel ranking europeo UEFA.. Presenza internazionale di De Roon, Pasalic, De Ketelaere, Hien, Kolasinac, Kossounou e Sulemana.. Otto giocatori dell’Atalanta pronti per il Mondiale: record storico per il club bergamasco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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