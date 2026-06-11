Il nuovo carcere di Kansas City destinato ai Mondiali 2026 è in ritardo, sollevando preoccupazioni sulla gestione dei detenuti durante l’evento. L’investimento previsto ha superato il budget annuale dedicato alla sicurezza della città. La mancanza della struttura potrebbe complicare l’organizzazione delle misure di custodia e sorveglianza, senza ancora una data ufficiale di completamento. La situazione ha suscitato interrogativi sulle strategie di emergenza adottate in assenza del nuovo impianto.

? Domande chiave? In Breve Kansas City e il paradosso della prigione dei Mondiali: 25,8 milioni di dollari per un’opera che non sarà pronta. Il progetto della nuova struttura detentiva modulare a Kansas City, inizialmente concepita per gestire l’impatto dei 650mila visitatori attesi per il Mondiale 2026, non entrerà in funzione in tempo per l’inizio della competizione. La costruzione, che ha assorbito un investimento di 25,8 milioni di dollari, subirà un ritardo critico che lascerà la città senza la capacità di detenzione locale prevista proprio in concomitanza con l’arrivo di stelle del calcio come Lionel Messi. L’amministrazione locale aveva pianificato l’apertura della struttura per il primo giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il carcere World Cup di Kansas City da 25,8 milioni di dollari che non è pronto per la Coppa del Mondo. reddit

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