A Kansas City, il carcere costruito per i Mondiali, non sarà pronto in tempo per accogliere Messi e i tifosi nel 2026. La struttura, costata 25 milioni di dollari, doveva essere operativa prima dell’arrivo delle migliaia di visitatori, ma i lavori non sono stati completati. L’edificio rimane ancora in fase di sviluppo, senza una data certa di apertura.

Doveva essere pronta prima dell’arrivo di Lionel Messi e delle centinaia di migliaia di tifosi attesi per il Mondiale 2026. Doveva rappresentare la risposta di Kansas City a quella che le autorità locali consideravano una delle principali sfide dell’evento: gestire l’inevitabile aumento di arresti, disordini e reati minori legati all’afflusso di visitatori. Invece la cosiddetta “ prigione dei Mondiali ” rischia di diventare il simbolo di un’altra storia: quella di un progetto costato 25,8 milioni di dollari che non sarà pronto in tempo. A Kansas City il calcio è arrivato accompagnato da promesse, investimenti e aspettative enormi. Mondiali... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La prigione dei Mondiali: a Kansas City il carcere per i tifosi costato 25 milioni. Da simbolo a flop: non sarà pronto per l’arrivo di Messi

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