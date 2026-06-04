Lautaro Martinez è stato schierato subito titolare durante l’allenamento a Kansas City, senza Messi e Alvarez. Il ct ha testato la sua condizione nella partitella, valutando la possibilità di impiegarlo nel prossimo impegno amichevole. La sua presenza tra i titolari è stata confermata anche in vista della partita di prova contro una squadra locale. La squadra si prepara con attenzione, concentrandosi sulla forma fisica e sul ruolo di Martinez in assenza di alcuni titolari.

Subito titolare. Non è un’investitura definitiva in vista dell’esordio di Kansas City contro l’Algeria, in programma nella notte tra il 16 e il 17 giugno, ma è un buon inizio. Lautaro Martinez ha cominciato il ritiro americano con l’Argentina al centro dell’attacco, nel 4-3-3 composto nella partitella di fine allenamento da Scaloni. Mancavano, perché non disponibili, sia Messi che Alvarez, quindi il test conta relativamente. Ma Lautaro ha potuto mettersi in mostra agli occhi del commissario tecnico sin dalla prima sgambata allo Sporting Training Center KC, sede scelta dalla federcalcio argentina per la prima fase del Mondiale. Al suo fianco sono stati schierati due esterni dell’Atletico: Giuliano Simeone, figlio di Diego, e Thiago Almada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Argentina, Lautaro c'è: subito titolare in allenamento a Kansas City

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