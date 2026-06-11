Mondiali 2026 | i pronostici sulla prima giornata della fase a gironi

Sono stati svelati i pronostici per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Le partite sono programmate in diverse città e coinvolgono squadre di vari continenti. Le previsioni indicano alcune sfide tra nazionali di diverse confederazioni, con aspettative di vittorie e pareggi. La prima giornata promette di offrire incontri intensi e di grande interesse tra le nazionali partecipanti.

Mondiali 2026, finalmente ci siamo: ecco i pronostici sulla prima giornata della fase a gironi al via stasera con Messico-Sudafrica Spetta al Messico, uno dei tre paesi organizzatori insieme a Canada e USA, alzare il sipario sulla ventitreesima edizione della Coppa del Mondo FIFA 2026, che per la prima volta si svolgerà in tre stati diversi. Per una curiosa coincidenza, a dare il calcio d’inizio a questo Mondiale saranno i messicani, per l’appunto, e il Sudafrica, entrambi guarda caso già protagonisti della gara inaugurale di un’altra edizione della rassegna iridata, quella del 2010, organizzata dal paese africano. L’ultimo (e unico) confronto tra le due selezioni risale proprio a 16 anni fa, quando a Johannesburg Rafa Marquez riacciuffò a 10 minuti dalla fine i Bafana Bafana, che erano passati in vantaggio a inizio ripresa grazie a una rete dell’iconico Tshabalala. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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