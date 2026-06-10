Quattro calciatori del Napoli parteciperanno ai Mondiali, anche se uno ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio al ginocchio. McTominay e Olivera giocheranno esclusivamente di notte durante la fase a gironi, mentre gli altri due giocatori sono stati confermati come partecipanti. La squadra non avrà cinque rappresentanti, come inizialmente previsto, ma solo quattro.

Saranno quattro i calciatori del Napoli che prenderanno parte ai Mondiali (dovevano essere cinque, ma Billy Gilmour ha dovuto dare forfait per un infortunio al ginocchio). Scott McTominay con la Scozia, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne con il Belgio, Mathias Olivera con l’Uruguay, scenderanno in campo per rappresentare il proprio Paese e tentare la scalata per diventare campioni del mondo. Quando sarà possibile vederli nella fase a gironi? Purtroppo solamente due partite saranno trasmesse prima della mezzanotte in Italia. Riportiamo, in seguito, i match con l’orario italiano. Date e orari dei match dei giocatori del Napoli ai Mondiali. La Scozia di McTominay affronterà ai Mondiali Haiti, Marocco e Brasile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - I calciatori del Napoli ai Mondiali: McTominay e Olivera giocheranno solo di notte nella fase a gironi

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