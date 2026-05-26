Oggi si sono conclusi i gironi dei Mondiali di hockey ghiaccio 2026 in Svizzera. La Svizzera ha terminato al primo posto nel suo gruppo, mentre il Canada ha chiuso in testa nel suo. Le due nazioni sono rimaste imbattute nelle rispettive fasi iniziali della competizione. Le partite decisive di questa prima fase si sono giocate nelle ultime giornate, determinando le posizioni finali dei gironi.

Nella giornata odierna i Mondiali di hockey ghiaccio 2026 in corso di svolgimento in Svizzera hanno concluso la propria fase iniziale a gironi, emettendo gli ultimi verdetti. Nel Gruppo A si decideva la prima posizione del raggruppamento nello scontro diretto tra Svizzera e Finlandia. Gli elvetici centrano il successo per 4-2 proprio nelle battute conclusive e si garantiscono la prima testa di serie con 21 punti in 7 turni (con ben 39 reti all’attivo e appena 7 al passivo). Seconda proprio la Finlandia con 18 punti, terza la Lettonia con 12 (che oggi si è sbarazzata dell’Ungheria con un secco 8-1), quindi passano il turno anche gli Stati Uniti con 11 punti grazie al successo odierno per 4-1 contro l’Austria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, si chiude la prima fase dei Mondiali: Svizzera e Canada svettano nei due gironi

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