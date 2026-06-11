Stasera si disputano le partite dei Mondiali 2026, trasmesse in diretta su DAZN e Rai. Le partite sono visibili su entrambe le piattaforme, con orari e squadre coinvolte. La programmazione include due incontri, con dettagli specifici su orari e squadre che partecipano. Le partite si svolgono in diverse città, e gli spettatori possono seguirle tramite i canali televisivi o le piattaforme streaming indicate.

Mondiali 2026: la diretta delle partite di oggi dei Mondiali. Chi gioca stasera e dove vedere le partite su DAZN e Rai. Guida alla diretta tv. Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi dei Mondiali 2026. Chi gioca stasera e dove vedere le partite dei Mondiali FIFA tra DAZN e Rai. Finalmente ci siamo: la competizione calcistica più attesa è finalmente arrivata. A partire da queste sera, inizieranno i Mondiali in USA, Messico e Canada. Ci attendono tre settimane di passione: le giornate saranno scandite dalle prodezze dei grandi campioni che fanno parte delle varie spedizioni. In questo articolo facciamo chiarezza su dove vedere le partite dei mondiali, visto che non saranno trasmesse da un unico mittente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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