Mondiali 2026 su Rai | dove vedere le partite in diretta GRATIS!

Le partite dei Mondiali 2026 saranno trasmesse in diretta gratuita sulla Rai dall’11 giugno al 19 luglio. La copertura includerà tutte le gare del torneo, con immagini e commenti in tempo reale. La Rai garantirà la trasmissione di tutte le partite, permettendo agli spettatori di seguire il torneo senza costi aggiuntivi. La programmazione prevede anche approfondimenti, highlights e interviste dedicate alla manifestazione.

La magia della Coppa del Mondo FIFA 2026 sta per tornare! Dall’ 11 giugno al 19 luglio, non perdere nemmeno un istante dello spettacolo più bello del mondo: gol spettacolari, giocate da fuoriclasse e tutta la passione dei grandi campioni saranno protagonisti assoluti sui canali Rai. In questo video ti mostriamo l’ anteprima di quello che ci aspetta per il fischio d’inizio. Preparati a vivere un’ estate indimenticabile tra grandi emozioni e sfide leggendarie. Assicurati di essere pronto per l’ evento sportivo dell’anno!??? Iscriviti al canale per rimanere aggiornato su tutte le novità del mondo digital e sportivo. Commenta qui sotto: quale nazionale vincerà secondo te il Mondiale 2026? Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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