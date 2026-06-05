Mondiali 2026 | dalla gara inaugurale alla finale ecco dove vedere tutte le partite

Per i Mondiali 2026, le partite saranno trasmesse da Dazn. La copertura include tutte le gare, dalla partita inaugurale alla finale. La piattaforma digitale si occuperà di trasmettere l’evento in diretta, offrendo anche eventuali approfondimenti e highlights. La manifestazione si svolgerà in diverse città, con la finalissima prevista per la fase conclusiva. La diffusione delle partite sarà esclusiva di Dazn, che ha acquisito i diritti di trasmissione.

(Adnkronos) – Dove vedere tutte le partite dei Mondiali 2026? Dazn si prepara a raccontare ogni azione ed emozione della Coppa del Mondo Fifa con una copertura editoriale in programma sin dal mattino fino a tarda notte, che accompagnerà i tifosi per l’intera durata della competizione più prestigiosa al mondo. Dalla gara inaugurale alla finalissima. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Tutti gli Stadi del Mondiale 2026: Dal Tempio Azteca alla Finale di New York

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