Ai Mondiali 2026 il calcio entrerà definitivamente nell’era dell’intelligenza artificiale
Ai Mondiali del 2026, il calcio si appresta a fare un passo importante verso l’utilizzo diffuso dell'intelligenza artificiale. Per anni, il rapporto tra il calcio e le innovazioni tecnologiche è stato caratterizzato da resistenze, mentre altri sport hanno adottato strumenti digitali e analisi avanzate. Ora, le nuove tecnologie vengono integrate nelle strategie di gioco, nella gestione delle squadre e nell’organizzazione delle competizioni. Questa svolta segna un cambiamento significativo nel modo in cui si vive e si analizza il calcio a livello globale.
Per molto tempo il calcio ha guardato la tecnologia con sospetto. Altri sport avevano già accettato replay, sensori, tracking avanzato, analytics in tempo reale; il calcio invece continuava a proteggere una certa idea romantica di sé stesso, fondata sull’errore umano, sull’interpretazione, persino sulla polemica. Poi qualcosa è cambiato. Prima la goal-line technology, poi il Var, poi il fuorigioco semi-automatico, sempre con un livello di complessità crescente. Ai Mondiali del 2026 arriverà un altro salto di scala: l’intelligenza artificiale entrerà definitivamente in partita, dentro il modo in cui i match vengono analizzati, arbitrati e raccontati, quindi percepiti dallo spettatore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Italia al Mondiale 2026: possibile ripescaggio Cosa succede se lIran si ritira
Sullo stesso argomento
L’intelligenza artificiale è un’ottima scusa per licenziarvi: benvenuti nell’era dell’AI WashingI licenziamenti annunciati nel mondo delle Big Tech non sono legati tutti all'intelligenza artificiale.
Opportunità lavorative nell’era dell’intelligenza artificialeCome l’innovazione digitale sta trasformando professioni, competenze e prospettive occupazionali.
41 anni. 6 Mondiali. Un record che nessuno aveva mai raggiunto. Cristiano Ronaldo continua a riscrivere la storia del calcio: il Portogallo si prepara al Mondiale 2026 e CR7 sarà ancora protagonista, diventando il primo giocatore di sempre a partecipare x.com
Corriere della Sera. . Shakira ha presentato sui social Dai dai, canzone ufficiale dei Mondiali di calcio 2026. Il videoclip è stato registrato al Maracanã di Rio de Janeiro e il torneo prenderà il via giovedì 11 giugno. Tre i Paesi ospitanti: Stati Uniti, Canada e M - Facebook facebook
Italia e ripescaggio Mondiali, scade ultimatum Fifa a Iran: cosa succede ora?L'Italia può ancora sperare nel ripescaggio ai Mondiali 2026? Ad oggi, mercoledì 20 maggio, l'Iran non ha ancora ricevuto i visti dagli Usa per entrare nel Paese e partecipare alla prossima rassegna i ... adnkronos.com
Ronaldo ai Mondiali per la sesta volta, convocati nel Portogallo anche due italiani: Leao e ConceicaoCristiano Ronaldo convocato dal Portogallo per il sesto Mondiale della carriera: presenti anche gli italiani Leao e Conceicao, rappresentanti della Serie A. sport.virgilio.it
Molto entusiasta per la Coppa del Mondo di calcio il prossimo mese! reddit